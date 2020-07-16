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Отзывы
24.08.2020
Евгений
Как обычно затянул со страховкой. Спасибо ребятам — сделали день в день.
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28.08.2020
Кирюха
Парни, спасибо за страховку! Быстро и без заморочек. То, что необходимо.
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31.08.2020
Gerkules
Наконец-то нашёл сайт на котором без проблем можно застраховать машину!
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06.09.2020
Мария
Буду страховать только тут. Спасибо компании, что не только думает о прибыли, но ещё и добрыми делами занимаются. ...
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02.09.2020
Михаил Евгеньевич
Спасибо! Приятно осознавать, что сэкономил денег, да ещё и помог животным 🙂
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Электронный полис распечатывать не обязательно.
Со 2 января вступили в силу поправки в правила дорожного движения, которые освободили водителей, купивших электронный полис ОСАГО от необходимости возить с собой его распечатку на бумаге. Инспектору достаточно предъявить электронный полис на смартфон...
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Проверка полиса – что не вправе делать инспектор ГИБДД
Сотрудники полиции и органов ГИБДД могут потребовать у любого водителя, который по закону обязан иметь ОСАГО, предъявить данный документ. Согласно Административному регламенту ГИБДД (пункт 106), основанием для проверки полиса являются: участи...
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Штраф за отсутствие ОСАГО, что важно знать
Меры наказания за езду без страхового полиса ОСАГО регламентируются КоАП РФ. На сегодняшний день мерой пресечения данного нарушения являются только денежные штрафы. Ознакомиться с размерами штрафов вы можете по таблице:   Нарушение...
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