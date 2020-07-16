Со 2 января вступили в силу поправки в правила дорожного движения, которые освободили водителей, купивших электронный полис ОСАГО от необходимости возить с собой его распечатку на бумаге. Инспектору достаточно предъявить электронный полис на смартфон...
Проверка полиса – что не вправе делать инспектор ГИБДД
Сотрудники полиции и органов ГИБДД могут потребовать у любого водителя, который по закону обязан иметь ОСАГО, предъявить данный документ.
Согласно Административному регламенту ГИБДД (пункт 106), основанием для проверки полиса являются:
участи...
Меры наказания за езду без страхового полиса ОСАГО регламентируются КоАП РФ.
На сегодняшний день мерой пресечения данного нарушения являются только денежные штрафы.
Ознакомиться с размерами штрафов вы можете по таблице:
Нарушение...